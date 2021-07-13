بالفيديو.. عبير الراشد أول جندية تقدِّم المؤتمر الصحفي لأمن الحج

الرياض - محمد عبدالله - قدمت الجندية عبير الراشد اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الذي تعقده القيادات الأمنية قبيل موسم الحج كل عام؛ لتصبح أول امرأة تؤدي تلك المهمة.

وظهرت عبير الراشد بزيها العسكري بما فيها قبعتها التي ارتدها فوق الحجاب، لتؤدي التحية العسكرية للضباط الذين سيعقدون المؤتمر الصحفي ثم ألقت، كلمة ترحيبية قصيرة.

وقالت عبير الراشدخلال مؤتمر بثته قناة «الإخبارية»: «نحييكم من مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة؛ ونرحب بكم في المؤتمر الصحفي لقادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام 1442هجريًا».

وأضافت عبير الراشد: «نسلط الضوء في هذا المؤتمر على الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية الخاصة بالمحافظة على أمن وسلامة وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أداء نسكهم بسلام آمنين».

لقي تقديم الجندية عبير الراشد تفاعلًا واسعًا، وإشادة من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعيي الذي عبروا عن الفخر بالمرأة السعودية وقدرتها على تحمل المسؤولية في مختلف المواقع.