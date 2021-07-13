«مرور الرياض» يطلب استخدام الطرق البديلة بعد غلق جسر الخليج غرب

الرياض - محمد عبدالله - كشف مرور منطقة الرياض (بالتنسيق مع فرع وزارة النقل)، الخطوة اللاحقة لإغلاق جسر الخليج المتجه غربًا، تنفيذًا لأعمال الصيانة الدورية.

وأوضح مرور الرياض لقائدي المركبات أنه سيتمّ وذلك خلال الفترة 5-12 ذو الحجة، وأهاب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة والموزعة على خمسة مناطق.

المنطقة الأولى: عند تقاطع طريق الدائري الشرقي مع طريق مكة «مخرج 13» ويتم إغلاق المخرج القادم من الدائري الشرقي باتجاه الجنوب إلى طريق مكة باتجاه الغرب والطريق البديل هو طريق عمر بن عبد العزيز مخرج 14 باتجاه الغرب، وكذلك المخرج القادم من الدائري الشرقي باتجاه الشمال إلى طريق مكة باتجاه الغرب والطريق البديل طريق العروبة مخرج 11 باتجاه الغرب.

المنطقة الثانية (تقاطع طريق النهضة مع طريق مكة غربًا) يتم غلق طريق مكة المكرمة الرئيسي بعد جسر النهضة باتجاه الغرب وتحويل حركة السير إلى طريق الخدمة وإغلاق المداخل المؤدية إلى جسر الخليج باتجاه الغرب.

المنطقة الثالثة (تقاطع طريق الأحساء مع طريق مكة) يتم غلق الإشارة الضوئية عند تقاطع طريق الأحساء وتبقى حركة السير باتجاه الشرق والغرب فقط وتحويل حركة السير للقادم من طريق الأحساء باتجاه الشمال لاتجاه الشرق والدوران من تقاطع طريق النهضة والعودة باتجاه الغرب.

المنطقة الرابعة: يتم غلق الإشارة الضوئية عند تقاطع طريق صلاح الدين مع طريق مكة أسفل جسر الخليج لتصبح حركة السير باتجاه الشرق والغرب فقط لتسهيل حركة المركبات على طريق الخدمة وإغلاق الطريق المؤدي من الخدمة إلى أعلى جسر الخليج بعد تقاطع طريق صلاح الدين باتجاه الغرب وتحويل حركة السير إلى طريق الخدمة ومنها إلى تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق مكة المكرمة باتجاه الغرب.

المنطقة الخامسة: إغلاق تقاطع دوار طريق الملك عبد العزيز أسفر جسر الخليج لتصبح حركة السير باتجاه الغرب والشرق وتحويل حركة السير القادم من الشمال والجنوب إلى نفق التقاطع.

وكانت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، أعلنت إغلاق جسر الخليج بالرياض باتجاه الغرب لمدة سبعة أيام ابتداء من يوم 5 ذي الحجة حتى 12 ذي الحجة، لاستبدال فواصل التمدد للجسر وتنفيذ عدد من أعمال الصيانة على الجسر، وذلك بعد أن تم تنفيذ استبدال فواصل التمدد وتنفيذ عدد من أعمال الصيانة باتجاه الشرق قبل شهرين من الآن.

وتأتي هذه الأعمال لأسباب تتعلق بصيانة دورية تجريها وزارة النقل والخدمات اللوجستية لكل الطرق والجسور في المملكة؛ بهدف توفير مرور سلس وآمن لعابري هذا الجسر الذي يعدّ الجسر الأطول في الرياض، وشكّل حين إنشائه نقلة نوعية لحركة النقل في العاصمة.

وتبدأ أعمال الصيانة فور إغلاق الجسر أمام حركة المرور، كما سيتواصل العمل على مدار الـ24 ساعة لاستكمالها في وقتها المحدد، كما وفرت الوزارة الفرق الفنية اللازمة لذلك وكوادر فنية متخصصة ستواصل العمل في فترتين بالتناوب، ويبلغ عدد العمالة والفنيين ما يقارب من 120 شخصا.

وتتضمن عمليات الصيانة التي سيشهدها الجسر، استبدال فواصل التمدد الخاصة بالجسر وعددها أربعة فواصل جديدة، مع ما تقتضيه عملية الاستبدال من أعمال فنية، وسيتم -خلال مدة استبدال فواصل التمدد- دهان الحواجز الخرسانية وتثبيت العواكس على الحواجز الخرسانية، إضافة إلى عدد من أعمال الصيانة، ويتم بعد ذلك عملية إعادة دهان سطح الطريق، ثم البدء في إزالة التحويلات، بداية من التحويلات القائمة على الطريق الرئيسي، ثم طريق الخدمة والتقاطعات تمهيدًا لإعادة فتح الجسر أمام حركة السير.