«الحصيني»: 8 مناطق سعودية تتأثر بحالة ممطرة تبدأ الخميس المقبل

الرياض - محمد عبدالله - توقع خبير الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة تبدأ الخميس المقبل، وتشمل أجزاء من مناطق مكة والرياض و الباحة وعسير ونجران وجازان وجنوب المدينة والشرقية.

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن الحالة الممطرة تبدأ الخميس وتستمر ايام، ومن المتوقع أن تكون قوتها على المربع جازان ونجران وعسير واليمن ثم يليها المنطقةالواقعة بين شرق المرتفعات وجنوب غرب منطقة الرياض وأجزاء من سلطنة عمان ثم الربع الخالي مع فرصة جريان الأودية.

وتابع، متوقع أن تشمل الأمطار بنسبة 20% العاصمة الرياض (نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل) بنسبة 40%، وتعد الحالة الممطرة المتوقعة، معتادة على المناطق الجنوبية من المملكة لكنها قليلة الحدوث على منطقة الرياض.

وأشار إلى أن الحالة المتوقعة تشمل الامارات وعمان واليمن مع تغير متوقع في الأجواء بالانخفاض النسبي في الحرارة ورياح وعواصف رعدية وامطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة.