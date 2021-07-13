وزارة الصحة: «الجرعة الثانية» من لقاح كورونا تحمي من تحورات الفيروس

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إنَّ أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا يحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء.

وأكدت الوزارة أن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم، وأن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يوما ولاتفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

كانت وزارة الصحة، أكدت أنها تستهدف تطعيم نصف مليون شخص يوميًا بلقاح كورونا، وأن لديها أكثر من 500 مركز لقاحات وتواصل التوسع بمراكز جديدة.

وأضافت، أن وضع فيروس كورونا في المملكة مستقر وحققنا نجاحات كبيرة في التعامل مع هذه الجائحة، كما أن أي قرارات تتم بعد دراسة الوضع العالمي وجميع المعطيات العلمية.

وأعلنت، اليوم الثلاثاء، انخفاض عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات؛ بسبب فيروس كورونا لتسجل 1426 حالة، بينما تم أمس الإثنين تسجيل 1434 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعًا؛ حيث تم تسجيل 10845 حالة، مقارنة مع أمس؛ حيث تم تسجيل 10510 حالات.

وكشفت اليوم، عن تسجيل 1295 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و946 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية