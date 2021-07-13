وزارة الصحة تعمم نصائح هامة لتجنب الإصابة بـ«الأكزيما»

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة الصحة، بعض النصائح الطبية والصحية والإرشادات الهامة لتجنب الإصابة بمرض الأكزيما الجلدي، وحثت على اتباع هذه التوجيهات وإدماجها بنظام روتين الحياة اليومي في العناية بالبشرة.

وأشارت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن مرض الأكرزيما هي حالة مزمنة من حساسية البشرة مصحوبة بجفاف الجلد تسبب حكة واحمرارًا للبشرة، موضحة أن الاكزيما تصيب جميع الفئات العمرية وغالبًا تظهر عند الأطفال ولها عدة أنواع ويمكن أن يصاب الشخص بأكثر من نوع في الوقت نفسه.

وأوضحت الصحة، أنه لا يزال حتى الآن السبب الدقيق لحدوث الإصابة بالأكزيما غير معروف، لكن قد يكون مزيجًا من العوامل الوراثية والبيئية.

ودعت وزارة الصحة، لتجنب مسببات الإصابة بالأكزيما وذلك من خلال اتباع بعض التوجيهات والإرشادات الصحية وتتمثل هذه النصائح في:

- عدم استخدام بعض مهيجات البشرة من مستحضرات التجميل وأدوات النظافة والعناية بالبشرة وبعض أنواع الأقمشة.

- تجنب الضغوط النفسية.

- الابتعاد عن المواد التي يتحسس منها المصاب كبعض الأطعمة أو الحيوانات أو حبوب اللقاح.

- تجنب شدة الحرارة وشدة البرودة.

- الحرص على الترطيب المستمر بكريمات مناسبة وخالية من العطور.

- تجنب الحكة قدر المستطاع ومعرفة مسبباتها.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه في حالة المصابين بمرض الأكزيما الجلدي فيمكنهم معالجته من خلال اتباع الإرشادات والخطوات والنصائح التالية :

- الاستحمام بالماء الدافئ.

- استخدم منظفات لطيفة على البشرة وتجنب الصابون.

- تجنب فرك الجسم بالمناشف الخشنة والليف القاسية أثناء الاستحمام.

- ترطيب الجسم بالكريمات المناسبة بعد الانتهاء مباشرة.

- تجنب جميع أنواع المنظفات في أوقات تهيج الجلد.

- يفضل الاستحمام أثناء المساء للمحافظة على رطوبة الجلد لأطول فترة ممكنة.

- ترطيب اليدين بعد كل غسلة.

- ارتداء قفازات قطنية أثناء النوم للمحافظة على رطوبة اليدين.

- الاستحمام لفترة طويلة ويوميًّا يضر الجلد حيث إن الماء يسبب جفاف الجلد.

- الحرص على ارتداء الملابس القطنية؛ لأنها تساعد على دخول الهواء إلى الجلد، وتجنب الأقمشة الاصطناعية والصوف اللذين يهيجان الجلد.

- غسل الملابس الجديدة الملونة قبل ارتدائها؛ لإزالة باقي الصبغة الملونة منها.

- الحرص على قص الأظفار.

- الحرص على ترطيب الجلد باستمرار.

- يفضّل النوم في غرفة باردة.

- تغطية يديّ الطفل بقفازات قطنية أثناء النوم.

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