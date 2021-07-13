الأرصاد: طقس الحج شديد الحرارة.. وتوقعات بهطول أمطار

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام أن طقس المشاعر في موسم حج هذا العام بشكل عام شديد الحرارة وقد تصل إلى (45) درجة مئوية، ولا يستبعد تأثر المشاعر برياح نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار وهطول الأمطار، خاصة ما بعد الظهيرة بسبب تكوّن السحب على المرتفعات الشرقية للمشاعر.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور غلام لأعمال المركز بالمشاعر المقدسة وإطلاق غرفة العلميات لأعمال الحج؛ حيث أكد جاهزية المركز في متابعة أحوال الطقس والظواهر الجوية والتنسيق والمتابعة على مدار الساعة مع الجهات المستفيدة من معلومات الطقس الصادرة عن المركز.

وتابع الرئيس التنفيذي من مركز عمليات الأرصاد بمنى الخطط والبرامج المتّبعة لمراقبة ورصد الظواهر الجوية والتنبؤات الجوية اليومية التي بلغت نسبة تغطيتها لأجواء المشاعر %100، كما تابع أيضاً طرق بث معلومات الطقس والنشرات اليومية وخطط الطوارئ في حالة وجود ظواهر جوية حادة.

اقرأ أيضًا:

وزير الحج: السعودية تسخِّر كل الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن

العميد «الشويرخ»: ضبط 10 أشخاص خالفوا تعليمات «تصاريح الحج»