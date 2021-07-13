«مركز سلامة المرضى»: 6 مسؤوليات على مدير المنشأة الصحية

الرياض - محمد عبدالله - بيّن المركز السعودي لسلامة المرضى أنَّ هناك 6 مسؤوليات أساسية تقع على عاتق مدير المنشأة الصحية لتحسين سلامة المرضى.

وشارك المركز، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، أوضح من خلالها مسؤوليات مدير المنشأة الصحية لتحسين سلامة المرضى وتتمثل في:

- خلق ثقافة سلامة المرضى التي تعزز المنهج الخالي من العقوبات.

- زرع ثقافة على جميع المستويات الإدارية للقضاء على شعور الرهبة والخوف.

- وضع السياسات التي تدعم ثقافة السلامة والإبلاغ عن الأحداث الجسيمة.

- تقدير جهود الذين يأخذون زمام المبادرة في الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة.

- تشجيع الموظفين على المشاركة بشكل دوري في المشروع الوطني لقياس وتحسين ثقافة سلامة المرضى في المستشفيات الذي يتبناه المركز.

- تحليل البيانات وإيجاد فرص لتحسين الجودة والسلامة.

وأشار المركز، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أنه يهتم برفع وتحسين مستوى سلامة المرضى عن طريق عدة مبادرات ومشاريع مختلفة، لافتًا أن أحد توجهات المركز هي تمكين المرضى وعائلاتهم والمجتمع وإعطائهم صوت مسموع في القطاع الصحي.

وأضاف، أنه بناء على ذلك عمل المركز على مشروع ملتقى المرضى والأطباء، موضحًا أنه يعد اجتماع بين المرضى من نفس الحالة الصحية أو عائلاتهم والممارسين الصحيين من مختلف التخصصات.

وبيّن المركز السعودي لسلامة المرضى، أن رسالته تتمحور حول التقليل من الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية في النظام الصحي السعودي.

وتابع، أنه يعمل على تحقيق ذلك من خلال التعاون مع أصحاب العلاقة لتطوير سياسات وإجراءات الرعاية الصحية على أسس مثبتة علمية، وكذلك العمل على إعداد برا​مج لسلامة المرضى لتمكين المرضى ودعم الممارسين الصحيين.​​​​

يذكر أنَّ المركز السعو​دي لسلامة المرضى تم​​ تأسيسه في عام 2017، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ويفي بمبادرة من مبادرات رؤية التحول الوطني لعام 2030، وتتمثل ولاية المركز في تحفيز منظمات الرعاية الصحية والمقدمين والمرضى والأسر والمجتمعات حول سلامة المرضى.

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