18 ألف زيارة منزلية بنجران

نفذت صحة نجران 18430 زيارة للمرضى في منازلهم، عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 2021م، حيث استفاد منها 1709 مرضى من المرضى المسجلين في البرنامج، وذلك عبر 8 مستشفيات هي مستشفى الملك خالد، ونجران العام الجديد ومستشفى الولادة والأطفال، وشرورة العام، وحبونا العام، وبدر الجنوب العام، وخباش العام، ومجمع إرادة والصحة النفسية.

وأبانت صحة نجران أنه تم إعطاء لقاح كورونا للمرضى في منازلهم، حيث بلغ عدد من تلقوا اللقاح 779 مريضا، وذلك وفق معايير محددة من خلال فريق طبي مؤهل.