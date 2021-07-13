12 فصلا للطفولة المبكرة

استحدثت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير 12 فصلاً دراسياً في عدد من روضات الأطفال بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة، ابتداء من العام الدراسي المقبل 1443.

وجاءت الفصول على النحو التالي: ثلاثة فصول دراسية في الروضة الملحقة بالابتدائية الثانية عشرة بخميس مشيط، وفصل واحد في كل من الروضات: الأولى والثانية والثالثة للطفولة المبكرة بأحد رفيدة، والثانية عشرة والحادية عشرة والرابعة بخميس مشيط، والروضة الملحقة بابتدائية الإمام الذهبي بخميس مشيط، وفصلان في الروضة الخامسة عشرة بخميس مشيط.