12 فصلا للطفولة المبكرة

وجاءت الفصول على النحو التالي: ثلاثة فصول دراسية في الروضة الملحقة بالابتدائية الثانية عشرة بخميس مشيط، وفصل واحد في كل من الروضات: الأولى والثانية والثالثة للطفولة المبكرة بأحد رفيدة، والثانية عشرة والحادية عشرة والرابعة بخميس مشيط، والروضة الملحقة بابتدائية الإمام الذهبي بخميس مشيط، وفصلان في الروضة الخامسة عشرة بخميس مشيط.
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