600 مستفيد من بيت النعمة والموارد محدودة

يعد مشروع «بيت النعمة»، الذي يقع شمال طريق الملك عبدالعزيز في محافظة «المزاحمية» التابعة لمنطقة الرياض، أحد أهم مشاريع الجمعية الخيرية بـ«المزاحمية» لاستقبال لحوم الأضاحي وفائض الأطعمة من الولائم وجميع أنواع الصدقات الطازجة، وحفظها من التلف والامتهان، وإيصالها للمستفيدين، الذين يصل تعدادهم إلى 600 مستفيد في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، وذلك على الرغم من محدودية الموارد.

حفظ النعمة

أوضح المدير التنفيذي للجمعية، عبدالله المبدل، لـ«دوت الخليج» أن المشروع يقوم بعمل مستمر لحفظ النعمة وفق عدة مراحل، حيث يستقبل في البداية الاتصال من أصحاب الولائم والمناسبات، ويحدد مواقعهم وزمن المناسبة وحجمها من خلال التواصل على هاتف المشروع (0551115598)، ومن ثم تُحفظ اللحوم والأرز بشكل صحي في ثلاجات مجهزة بعد تسلمها من أصحاب الولائم، وبعدها تُنقل إلى مقر المشروع، شمال طريق الملك عبدالعزيز، حيث يتم تسخين اللحوم وطبخ الأرز بطريقة صحية، وتوزع على المستفيدين عن طريق سيارات مجهزة.

6 مناسبات

أشار «المبدل» إلى أن «بيت النعمة» يغطي يوميا 6 مناسبات، وتزداد في بعض الأوقات، ويتم توزيعها بـ50 وجبة ساخنة تقريبا من الفائض، موضحا أن «بيت النعمة» يصون شهريا 4.5 أطنان فائض طعام من الهدر والإسراف.

وكشف «المبدل» عن أن «المشروع يواجه صعوبات، تكمن في ضعف الموارد المالية، وعدم التنسيق المبكر مع إدارة البيت من قِبل مقيمي المناسبات والولائم، وهذا من أكبر التحديات، حيث لنا طاقة استيعابية في تغطية المناسبات في كل يوم».