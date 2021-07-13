أوضح رئيس البلدية، المهندس عامر بن منصور العجمي، أن الخدمات المقدمة عبر «نوصلك» تشمل «خدمات الرخص الإنشائية، وخدمات الرخص التجارية، وخدمات الشهادات الصحية، والخدمات الاستثمارية، والطلبات البلدية»، لافتا إلى أن «هذه الفئات قدموا إسهامات كبيرة في خدمة دوت الخليج، وجاء الوقت لكي نقدم لهم الخدمات التي يحتاجونها في أماكنهم»، وأن «نوصلك» تأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها البلدية لتقديم أفضل الخدمات.
وأكد المهندس العجمي أن تخصيص هذه الخدمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى يأتي انطلاقا من مسؤولية البلدية الاجتماعية، وحرصها على تقديم خدمات نوعية، وتحقيق رضا المستفيدين، الذي يعد من أولويات اهتماماتها عند العمل على تحسين جودة العمل وتطويره، والعمل على تسهيل طرق تقديم الخدمات لهذه الفئات. وأعلنت البلدية طريقة التواصل والاستفادة من الخدمة عبر تخصيص رقم «0555106260» على تطبيق «واتسآب».
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين خدمة نوصلك لخدمة كبار السن وذوي الهمم في الدلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.