تدشين خدمة نوصلك لخدمة كبار السن وذوي الهمم في الدلم

أطلقت بلدية محافظة «الدلم» خدمة «نوصلك» بهدف الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية في المجتمع. تستهدف «نوصلك» كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، بينما ستتخذ بلدية «الدلم» جميع الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل وتيسير جميع الخدمات.

أوضح رئيس البلدية، المهندس عامر بن منصور العجمي، أن الخدمات المقدمة عبر «نوصلك» تشمل «خدمات الرخص الإنشائية، وخدمات الرخص التجارية، وخدمات الشهادات الصحية، والخدمات الاستثمارية، والطلبات البلدية»، لافتا إلى أن «هذه الفئات قدموا إسهامات كبيرة في خدمة دوت الخليج، وجاء الوقت لكي نقدم لهم الخدمات التي يحتاجونها في أماكنهم»، وأن «نوصلك» تأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها البلدية لتقديم أفضل الخدمات.

وأكد المهندس العجمي أن تخصيص هذه الخدمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى يأتي انطلاقا من مسؤولية البلدية الاجتماعية، وحرصها على تقديم خدمات نوعية، وتحقيق رضا المستفيدين، الذي يعد من أولويات اهتماماتها عند العمل على تحسين جودة العمل وتطويره، والعمل على تسهيل طرق تقديم الخدمات لهذه الفئات. وأعلنت البلدية طريقة التواصل والاستفادة من الخدمة عبر تخصيص رقم «0555106260» على تطبيق «واتسآب».