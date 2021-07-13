شكرا لقرائتكم خبر عن «البريد» يُفعل «مركز أعمال الحج» لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكمل البريد السعودي "سبل" استعداداته لموسم الحج، بدءاً من تفعيل "مركز أعمال الحج والعمرة" وبإشراف مباشر من رئيس مؤسسة البريد السعودي م. آنف بن أحمد أبانمي، ويعمل المركز بشكل استراتيجي ومتكامل بين جميع القطاعات والإدارات داخل "سبل" لضمان العمل على تقديم أفضل الخدمات البريدية اللوجستية للجهات الحكومية وضيوف بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال تواجدهم طوال موسم الحج، مع ضمان اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

ويقدم "سبل" مجموعة من الخدمات لأكثر من 133 جهة حكومية مشاركة خلال موسم الحج من خلال خدمات البريد الرسمي ذات الموثوقية العالية لتوصيل الرسائل والطرود بين الجهات الحكومية، وكذلك خدمة ضيوف الرحمن والأفراد من خلال ثلاثة فروع داخل المشاعر المقدسة وفرعين متحركة SPL GO يقدمان مجموعة من المنتجات والخدمات البريدية اللوجستية المتخصصة منها خدمة "حج بلا حقيبة" حيث يتم توصيل حقيبة كهدية تصل الحاج إلى مدينته "قبل الحج".

وكذلك خدمة توصيل حقيبة الحاج من المشاعر المقدسة إلى أقرب فرع للبريد السعودي بمدينته، إضافة لخدمة بيع سندات الهدي والاضاحي والفدية والتي تهدف للتسهيل على الحجاج في أداء مناسكهم.