شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين استراتيجية «المسرح والفنون الأدائية».. غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية، تنظّم هيئة المسرح والفنون الأدائية غدا, حفلاً لتدشين استراتيجيتها لتطوير القطاع المسرحي بالمملكة، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بحضور نائب وزير الثقافة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة حامد محمد فايز، والرئيس التنفيذي للهيئة سلطان البازعي، إضافةً إلى عددٍ من الشخصيات الثقافية والإعلامية ونخبة من المهتمين بالقطاع المسرحي.

وينتظر أن تكشف هيئة المسرح والفنون الأدائية خلال الحفل عن رؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى إدارة قطاع المسرح، والفنون الأدائية بأشكالها السبعة، بالإضافة إلى دورها في تفعيل دور العرض، وتشجيع صناعة المحتوى المسرحي ونشر ثقافة العروض الأدائية، إلى جانب تمكين المواهب السعودية, كما ستكشف الهيئة خلال الحفل عن مبادراتها الإستراتيجية ومشاريعها الرائدة في دعم المسرح والفنون الأدائية في مختلف مناطق المملكة.