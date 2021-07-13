شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لـ«اليوم».. «الصحة»: مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • إجراء مقر من منظمة الصحة وعديد من دول العالم

تأكيدًا لما نشرته ”الخليج 365”، حول خلط «فايزر وأسترازينيكا»، أكدت وزارة الصحة، مأمونية خلط اللقاحات المعتمدة في المملكة، وذلك بناءً على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة، وهو إجراء مقر من منظمة الصحة العالمية وفي عديد من دول العالم.

تأكيد الوزارة جاء ردًا على تداول تفسيرات غير صحيحة في وسائل الإعلام عما صدر من منظمة الصحة العالمية حول خلط اللقاحات.

وكان أطباء وخبراء بالقطاع الصحي كشفوا لـ ”الخليج 365” اللغط والنقل الخاطئ لإحدى وكالات الأنباء العالمية أمس الأول، حول تحذير منظمة الصحة العالمية من خطورة خلط اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد من شركات مختلفة ووصفه لهذا التوجه بـ"الخطير"، لعدم وجود بيانات سريرية قوية تثبت فوائد ذلك أو تبدد المخاوف بشأنه.

وأكدوا أن العرض الصحفي اليومي للمنظمة، ذكر أن الدراسات تتوالى حول مأمونية وفعالية الخلط بين اللقاحات وحالياً هناك أدلة كافية حول لقاحي فايزر واسترازينيكا، وأضافوا أن المنظمة نصحت بأن يكون قرار الخلط بين اللقاحات مبني على دراسات، كما حدث مع فايزر وأسترازينيكا.