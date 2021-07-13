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ذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم (الثلاثاء)، أن السلطات البحرينية قررت تعليق دخول المسافرين من 16 دولة، من بينها تونس، وإيران، والعراق، والمكسيك، والفلبين وإندونيسيا.
وأوضحت الوكالة أن هيئة شؤون الطيران المدني، حدثت القائمة الحمراء للدول بإدراج: موزمبيق، وميانمار، وزيمبابوي، ومنغوليا، وناميبيا، والمكسيك، وتونس، وإيران، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا، والعراق، والفلبين، وبنما، وماليزيا، وأوغندا، والدومينيكان، بالإضافةً إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقًا، وهي الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش ونيبال وفيتنام.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 09:42 PM
بينها تونس وإيران والعراقالبحرين تعلق دخول المسافرين من 16 دولة
ذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم (الثلاثاء)، أن السلطات البحرينية قررت تعليق دخول المسافرين من 16 دولة، من بينها تونس، وإيران، والعراق، والمكسيك، والفلبين وإندونيسيا.
وأوضحت الوكالة أن هيئة شؤون الطيران المدني، حدثت القائمة الحمراء للدول بإدراج: موزمبيق، وميانمار، وزيمبابوي، ومنغوليا، وناميبيا، والمكسيك، وتونس، وإيران، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا، والعراق، والفلبين، وبنما، وماليزيا، وأوغندا، والدومينيكان، بالإضافةً إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقًا، وهي الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش ونيبال وفيتنام.
، البحرين تعلق دخول المسافرين من 16 دولة ،
المصدر : الخليج 365
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