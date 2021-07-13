، رئيس استخبارات "الثوري الإيراني" يطالب المليشيات العراقية بتوسيع هجماتها على القوات الأمريكية ،

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نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر من فصائل مسلحة، ومصدرين أمنيين عراقيين مطلعين، اليوم (الثلاثاء)، أن قياديا بارزا بالحرس الثوري الإيراني دعا الفصائل المسلحة الشيعية في العراق إلى تكثيف هجماتها على الأهداف الأمريكية، وذلك في اجتماع عقد في بغداد الأسبوع الماضي.
وذكرت المصادر الثلاثة من الفصائل المسلحة التي حصلت على إفادة عن الاجتماع، أنه على الرغم من تشجيع الفصائل على الانتقام، إلا أن الإيرانيين نصحوا العراقيين بعدم الذهاب بعيداً في هذا الطريق لتجنب حدوث تصعيد كبير.
من جانبه، بين أحد المصادر الثلاثة، وهو قائد كبير بفصيل محلي مسلح، اطلع على الاجتماع، أن الإيرانيين نصحوهم بتوسيع نطاق هجماتهم بشن عمليات انتقامية ضد القوات الأمريكية في سوريا.
من ناحيته، أفاد مسؤول كبير في المنطقة أطلعته السلطات الإيرانية على زيارة حسين طائب، بأن رئيس استخبارات الحرس الثوري اجتمع مع عدد من قادة الفصائل المسلحة العراقية أثناء الزيارة ونقل لهم رسالة الزعيم الأعلى علي خامنئي بمواصلة الضغط على القوات الأمريكية في العراق حتى ترحل عن المنطقة.
ومنذ الضربات الجوية الأمريكية، زادت الهجمات على القوات الأمريكية وعلى العسكريين أو القواعد التي يعملون بها في العراق واتسع نطاقها إلى شرق سوريا.
رئيس استخبارات "الثوري الإيراني" يطالب المليشيات العراقية بتوسيع هجماتها على القوات الأمريكيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-13
نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر من فصائل مسلحة، ومصدرين أمنيين عراقيين مطلعين، اليوم (الثلاثاء)، أن قياديا بارزا بالحرس الثوري الإيراني دعا الفصائل المسلحة الشيعية في العراق إلى تكثيف هجماتها على الأهداف الأمريكية، وذلك في اجتماع عقد في بغداد الأسبوع الماضي.
وذكرت المصادر الثلاثة من الفصائل المسلحة التي حصلت على إفادة عن الاجتماع، أنه على الرغم من تشجيع الفصائل على الانتقام، إلا أن الإيرانيين نصحوا العراقيين بعدم الذهاب بعيداً في هذا الطريق لتجنب حدوث تصعيد كبير.
من جانبه، بين أحد المصادر الثلاثة، وهو قائد كبير بفصيل محلي مسلح، اطلع على الاجتماع، أن الإيرانيين نصحوهم بتوسيع نطاق هجماتهم بشن عمليات انتقامية ضد القوات الأمريكية في سوريا.
من ناحيته، أفاد مسؤول كبير في المنطقة أطلعته السلطات الإيرانية على زيارة حسين طائب، بأن رئيس استخبارات الحرس الثوري اجتمع مع عدد من قادة الفصائل المسلحة العراقية أثناء الزيارة ونقل لهم رسالة الزعيم الأعلى علي خامنئي بمواصلة الضغط على القوات الأمريكية في العراق حتى ترحل عن المنطقة.
ومنذ الضربات الجوية الأمريكية، زادت الهجمات على القوات الأمريكية وعلى العسكريين أو القواعد التي يعملون بها في العراق واتسع نطاقها إلى شرق سوريا.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
06:45 PM
"طائب" نقل لهم رسالة تحريض من "خامنئي"
نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر من فصائل مسلحة، ومصدرين أمنيين عراقيين مطلعين، اليوم (الثلاثاء)، أن قياديا بارزا بالحرس الثوري الإيراني دعا الفصائل المسلحة الشيعية في العراق إلى تكثيف هجماتها على الأهداف الأمريكية، وذلك في اجتماع عقد في بغداد الأسبوع الماضي.
وذكرت المصادر الثلاثة من الفصائل المسلحة التي حصلت على إفادة عن الاجتماع، أنه على الرغم من تشجيع الفصائل على الانتقام، إلا أن الإيرانيين نصحوا العراقيين بعدم الذهاب بعيداً في هذا الطريق لتجنب حدوث تصعيد كبير.
من جانبه، بين أحد المصادر الثلاثة، وهو قائد كبير بفصيل محلي مسلح، اطلع على الاجتماع، أن الإيرانيين نصحوهم بتوسيع نطاق هجماتهم بشن عمليات انتقامية ضد القوات الأمريكية في سوريا.
من ناحيته، أفاد مسؤول كبير في المنطقة أطلعته السلطات الإيرانية على زيارة حسين طائب، بأن رئيس استخبارات الحرس الثوري اجتمع مع عدد من قادة الفصائل المسلحة العراقية أثناء الزيارة ونقل لهم رسالة الزعيم الأعلى علي خامنئي بمواصلة الضغط على القوات الأمريكية في العراق حتى ترحل عن المنطقة.
ومنذ الضربات الجوية الأمريكية، زادت الهجمات على القوات الأمريكية وعلى العسكريين أو القواعد التي يعملون بها في العراق واتسع نطاقها إلى شرق سوريا.
، رئيس استخبارات "الثوري الإيراني" يطالب المليشيات العراقية بتوسيع هجماتها على القوات الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
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