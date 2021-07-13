- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، بقانونية الفصل بين الطلبة من الجنسين في بعض الجامعات كوسيلة للمساعدة في دمج اليهود المتدينين "الحريديم" في مجال التعليم وسوق العمل، بحسب ما أورد اليوم (الثلاثاء) "روسيا اليوم".
واعتبر جلعاد ملاخ من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن الحكم يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأشار "ملاخ" إلى وجود نحو 14 ألفًا طالب حريدي في الجامعات الإسرائيلية اليوم، فيما كان عددهم يقترب من ألف قبل 20 عامًا.
ويمثل "الحريديم" 12 في المائة تقريبًا من سكان إسرائيل، البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 09:35 PM
تهدف المحكمة إلى دمج اليهود المتدينين في التعليم"الإسرائيلية العليا" تحكم بفصل الطلبة الذكور عن الإناث في بعض الجامعات
قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، بقانونية الفصل بين الطلبة من الجنسين في بعض الجامعات كوسيلة للمساعدة في دمج اليهود المتدينين "الحريديم" في مجال التعليم وسوق العمل، بحسب ما أورد اليوم (الثلاثاء) "روسيا اليوم".
واعتبر جلعاد ملاخ من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن الحكم يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأشار "ملاخ" إلى وجود نحو 14 ألفًا طالب حريدي في الجامعات الإسرائيلية اليوم، فيما كان عددهم يقترب من ألف قبل 20 عامًا.
ويمثل "الحريديم" 12 في المائة تقريبًا من سكان إسرائيل، البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة.
، "الإسرائيلية العليا" تحكم بفصل الطلبة الذكور عن الإناث في بعض الجامعات ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "الإسرائيلية العليا" تحكم بفصل الطلبة الذكور عن الإناث في بعض الجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.