شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 75% نسبة تحصين الموظفين و30% للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الأول من أغسطس نكون محصنين لدخول المنشآت التعليمية

أكدت وزارة التعليم، أن موظفي التعليم المحصنين بلغت نسبتهم 75%، مشيرة إلى تحصين 30% من الطلاب والطالبات، وقالت: "قبل الأول من أغسطس نكون محصنين لدخول المنشآت التعليمية".

وأضافت: "استعداداً للعودة الحضورية العام الدراسي المقبل؛ ارتفاع نسب تحصين منسوبي التعليم العام من فيروس كورونا، واستمرار جهود وزارة التعليم لزيادة أعداد المحصنين حفاظاً على سلامة الجميع".