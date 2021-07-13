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«التعليم»: 75% نسبة تحصين الموظفين و30% للطلاب

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الدمام - شريف احمد - • الأول من أغسطس نكون محصنين لدخول المنشآت التعليمية

أكدت وزارة التعليم، أن موظفي التعليم المحصنين بلغت نسبتهم 75%، مشيرة إلى تحصين 30% من الطلاب والطالبات، وقالت: "قبل الأول من أغسطس نكون محصنين لدخول المنشآت التعليمية".

وأضافت: "استعداداً للعودة الحضورية العام الدراسي المقبل؛ ارتفاع نسب تحصين منسوبي التعليم العام من فيروس ، واستمرار جهود وزارة التعليم لزيادة أعداد المحصنين حفاظاً على سلامة الجميع".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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