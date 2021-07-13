شكرا لقرائتكم خبر عن مالك لـ " اليوم ": محطة قطار الحرمين مستعدة لاستقبال الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الرحلات سيتم زيادتها تدريجيا حتى خلال موسم الحج

- القطارات لاتعمل بطاقتها الكاملة حفاظا على التباعد الجسدي

أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية " سار " د. بشار مالك لـ " اليوم " أن قطار الحرمين مشروع عملاق يخدم الملايين من سكان المملكة أو حتى زوارها أو ضيوف الرحمن أو الحجاج أو المعتمرين ، وبالأخص خلال موسم الحج وعودة تشغيل المحطة بعد ثمانية أشهر تقريبا من بدء الأعمال وأصبحت جاهزة لإستقبال وتوديع المسافرين وهو مايعد انجاز في وقت قياسي

موضحا أن خطة الرحلات المجدولة اليوم تتضمن عدد من الرحلات سواء إلى مكة أو المدينة أو المدينة الاقتصادية بحسب الطلب والإقبال ، ومشيراً إلى أن الرحلات سيتم زيادتها تدريجيا حتى خلال موسم الحج للدخول لمكة لحجاج بيت الله أو المسؤولين أو العاملين وبحسب الطلب ومع تغيير الظروف والإقبال سيتم زيادة الرحلات تدريجيا مبيناً ان الامكانيات جاهزة لتلبية كل الطلبات ، مضيفاً ان

الجائحة أثرت وقطار الحرمين ملتزم بالاحترازات ويعطي أولوية لسلامة المسافرين ، كما أن القطارات لاتعمل بطاقتها الكاملة حفاظا على التباعد الجسدي ، مقدما شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الدعم الغير مسبوق لاعادة المحطة كما هو مشاهد بشكل أفضل من السابق .

وقال مدير مشروع محطة قطار الحرمين بجدة حي السليمانية ومدير برنامج قطار الشمال والجنوب بشركة "سار" مهندس محمد المرواني أن محطة قطار الحرمين في السلمانية تخضع لأنظمة السلامة وشركة "سار" تتبع تعليمات الهيئة العليا للامن الصناعي وبالتالي التصاميم ومايتبعها من تصاميم معتمدة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة العالمية بالنسبة لمواصفات الامن السلامة ، موضحاً ان الحرص في اعادة اعمار محطة جدة لتلافي الأخطاء السابقة في حال كان وجود أخطاء ومحاولة تحسين جودة المحطة في أي إمكانية تتاح لنا ، موضحا أن بالنسبة "سار" هي من أكثر الشركات العالمية أمانا وهي مصنفة في الاتحاد العالمي من افضل ٣ شركات في العالم بالعمليات التشغيلية وذلك من خلال ماتتبعه من معايير عليا ضمنت لها التواجد ضمن افضل شركات العالم أمانا واتباع معايير السلامة والوقائية.