الحامل بإمكانها صوم عرفة بشرط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضحت استشارية النساء والولادة الدكتورة فاطمة عبدالسميع، أن صوم السيدات الحوامل ليوم عرفة- غير الحاجات- يتوقف على وضعها الصحي وظروف الحمل، فالشريعة الإسلامية تبيح للمرأة الحامل والمرأة المرضعة والأطفال والمرضى الإفطار وعدم الصوم سواء كان صوم عرفة أو رمضان أو أيام الصيام الأخرى.

تناول السحور جيدًا:

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إنه في حال قدرة الحامل على صيام يوم عرفة الفضيل فإن عليها أن تهتم بالسحور جيدًا مع تناول كمية جيدة من الماء، على أن يكون سحورها يتضمن عناصر غذائية صحية وليست دسمة ومملحة ومرهقة للمعدة مثل الوجبات السريعة والمقليات وأطعمة الدهون لتفادي الشعور بعسر الهضم أو التلبك المعوي، مع تناول عصير طازج وليس محلى، على أن يكون السحور في وقت مناسب.

تجنب إرهاق المعدة:

وتابعت أن الإفطار يجب أن يكون هادئًا وخفيفًا وليس دسمًا لمنع إرهاق المعدة، ويحتوي على شوربة ونوع من المعجنات أو الفطائر ووجبة رئيسية مناسبة، مع تجنب تناول أي مشروبات غير صحية مثل المشروبات الغازية أو مشروبات الكافيين، فذلك يرهق المعدة ويسبب الشعور بالتخمة، مع الابتعاد عن أطعمة المخللات لكونها تزيد الشعور بالعطش بشكل متكرر، كما ينصح بتناول سلطة خضراء وأيضًا سلطة فواكه، لكونهما خفيفتين وتمنحان الجسم الشعور بالشبع ولفوائدهما في احتوائهما على الفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية للجسم.

حالات كسر الصوم:

ونصحت الدكتورة فاطمة، السيدات الحامل اللواتي تساعدهن ظروفهن على صيام عرفة، بعدم مواصلة الصوم في حالة الشعور- لا سمح الله- بالعطش الشديد، الانخفاض الملحوظ في التبول، أو عندما يصبح لون البول داكنًا وبرائحة نفاذة، مما يعني بالضرورة تعرضها للجفاف، وبالتالي تصبح عرضة للإصابة بالتهاب في المسالك البولية والمضاعفات الأخرى، أو الشعور بالصداع أو الآلام الأخرى أو ارتفاع حرارة الجسم، والشعور بالغثيان والتقيؤ، أو الشعور بالدوار أو الوهن أو الإجهاد أو التشوش الذهني، فإن جميع هذه الأعراض تستوجب كسر الصوم وتناول كمية من الماء والوجبة الغذائية.

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