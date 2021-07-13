الصحة : الجرعة الثانية من لقاح كورونا تعطي مناعة أكبر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365 - واس

أكدت الصحة أن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم – بإذن الله- ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء ، لافتةً النظر إلى أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يوم ولاتفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

حالات كورونا الجديدة:

‏وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1295) حالة مؤكدة وتعافي(946) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10845) حالة منها (1426) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (503734) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (484883) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (14) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8006) حالات -رحمهم الله جميعاً-.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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