محبو الراحل ناصر البراق يطلقون مبادرة للمساهمة في وقف مساجد طريق الحرم المكي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

بادر العديد من محبي الراحل الدكتور ناصر البراق – رحمه الله – بإطلاق حملة للمساهمة في وقف مساجد طريق الحرم المكي عن الراحل حيث يمكن للراغبين التبرع في هذه الحملة بأي مبلغ.

خطوات التبرع في الحملة

1-الدخول على رابط الحملة .

2- وضع مبلغ التبرع.

3- الضغط على خانة تبرع.

4- اختيار طريقة الدفع مدى أو تحويل بنكي.

5- أضف رقم الجوال .

6- املأ بياناتك إن كان فيزا أو مدى وأضف صورة الحوالة إن كان تحويل بنكيًا.

وفاة ناصر البراق

يذكر أن أستاذ الصحافة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والملحق الثقافي السعودي السابق في المغرب والسودان الدكتور ناصر البراق قد توفي إلى رحمة الله بعد صراع طويل مع المرض حيث كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد تكفل بعلاجه في بريطانيا قبل أسبوعين.

من هو ناصر البراق؟

يذكر أن ناصر البراق هو عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام والاتصال، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وشغل في السابق العديد من المناصب من بينها الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية في كل من المغرب والسودان.

وقد تعرض البراق لوعكة صحية أدخل على إثرها لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، قبل أن يوجه ولي العهد بعلاجه في بريطانيا.

وخدم البراق وطنه في العديد من المناصب التي تقلدها، إذ شهدت الثقافة السعودية إبان عمله في المغرب والسودان حضورًا لافتًا ومميزًا، كما عمل صحفيًا سياسيًا وثقافيًا في صحيفة الحياة اللندنية، وعضوًا في عدد من اللجان الإعلامية والثقافية.



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