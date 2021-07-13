شكرا لقرائتكم خبر إعادة ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الحشود والتفويج ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بما يتناسب مع أعداد الحجاج بصحن المطاف ومطاف الدور الأرضي والأول بالمسجد الحرام، لمواكبة خطة الرئاسة لموسم حج هذا العام 1442هـ.

وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي أنه جرى إعادة ترتيب الملصلقات، إضافة إلى تخصيص مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن الإدارة تسعى من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد إلى زيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.

يأتي ذلك بتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، وإشراف وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

توزيع مسارات التباعد الاجتماعي:

