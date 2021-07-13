شكرا لقرائتكم خبر بطاقة الشعائر الذكية تضبط تحركات الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا للارتقاء بخدمة وراحة الحجيج، أطلقت وزارة الحج والعمرة بطاقة شعائر الذكية في خطوة نحو تعزيز الخدمات الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن في حج 1442هـ، ضمن رقمنة العمل في مختلف قطاعاتها وإداراتها، وذلك بربط العمليات والخدمات ضمن منصة الكترونية متكاملة.

وتعمل البطاقة عن طريق تقنية اتصال المجال القريب «NFC» التي تسمح بقراءة البطاقة عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المشاعر المقدسة، حيث تقدم عددا من الخصائص كالاحتفاظ بمعلومات الحجاج الشخصية، والسكنية، والتحكم بالدخول إلى المرافق المختلفة والحد من الحج غير النظامي.

وأوضح وكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح أن المملكة دأبت على خدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج، وتضع الحاج وراحته فوق كل شيء من أجل إثراء تجربته، ومن هنا جاء إطلاق بطاقة شعائر الذكية لاستكمال منظومة الحج التقنية، والتي تأتي ضمن حزمة من التخطيط والتطوير المستمر، ومن أجل تحسين الخدمات في رحلة الحج.

وأكد أن تقييم الحاج لرحلة الحج أحد الإضافات المميزة في التطبيق الذكي، ويمكن لكل حاج عند انتهاء أي مرحلة يمر بها تقييم الخدمات المقدمة إليه من خلال الاستبيان المرفق في التطبيق، من أجل التحسين المستمر ورفع مستوى الرضا عن الخدمات التقنية المبتكرة والحلول الرقمية التي تسخرها الوزارة للارتقاء بمنظومة خدماتها لضيوف الرحمن وصولا إلى حج آمن وصحي.

وأفاد بأن كل بطاقة تحمل ترميزا لونيا واحدا من أربعة ألوان هي: أخضر، أحمر، أصفر، أزرق؛ يربط حامل

البطاقة بالنطاق المكاني الذي يقيم فيه بالمشاعر المقدسة، ويستفاد منها في الدخول من خلال البوابات الذكية، لدى مداخل المخيمات في المشاعر، كما تمكنه من تسجيل معلومات الحاج الصحية واستعراض جداول التفويج ومعرفة برنامج الحج الخاص به.

خدمات البطاقة الذكية:

