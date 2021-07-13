شكرا لقرائتكم خبر تخصيص باب علي لخروج الحجاج من المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت الجهات المعنية باب علي بالمسعى في المسجد الحرام، ليكون مخرجا للحجاج بعد الانتهاء من طواف القدوم، ومنه إلى مواقف الحافلات الموجودة في الخارج، حيث سيتم الصعود إليها مباشرة دون تخصيص، مع التقيد بالإجراءات والاحترازات المعتمدة للحج الاستثنائي في مرحلة النقل.

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن «باب علي» في المسعى سيكون أيضا نقطة الانزال الرئيسة للحجاج عند وصول حافلاتهم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، ومن ثم الخروج والتوجه إلى مشعر منى، وفي حال بلوغ طاقتها التشغيلية ينتقل نزول الحجاج إلى «أجياد المصافي».

من جهة أخرى ستقوم الحافلات المتواجدة خارج «باب علي» بإيصال ضيوف الرحمن من المسجد الحرام إلى مشعر منى، حيث سيتم إنزالهم في محطة النقل غرب الجمرات، وهنالك تتواجد حافلات مخصصة لكل منطقة بحسب الألوان، يصعد فيها الحجاج وتنقلهم إلى نقاط إنزال بجوار مخيماتهم بالمشعر.

وشددت الوزارة على أن حج هذا العام لا توجد فيه خدمة النقل المباشر من الحرم المكي الشريف إلى مشعر عرفات، مبينة أن الحافلات التي ستنقل الحجاج أثناء النفرة من عرفات إلى مزدلفة لن تبقى مع الحجاج في المشعر، لأنها مخصصة لنقل الحجاج برحلات مجدولة، وكل حافلة تنهي رحلتها تعود لنقل حجاج آخرين.

باب علي:

