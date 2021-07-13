خادم الحرمين يوجه بدعم تونس باللقاحات والأجهزة الطبية لمكافحة كورونا

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وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة أن التوجيه الكريم يأتي تأكيدا على عمق العلاقات المتينة التي تربط بين قيادتي البلدين.
ورفع الربيعة الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على هذه الوقفة وغيرها من الوقفات الإنسانية، التي تؤكد على ما تتحلى به القيادة الحكيمة من شعور إنساني كريم وحرص على مساندة الأشقاء والأصدقاء في أنحاء العالم بمختلف الأزمات والظروف، عملا بما يقتضيه النهج القويم الذي دأبت عليه المملكة منذ نشأتها.
ودعا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يوفقهما لعمل الخير وأن يعجل بزوال هذا الوباء الخطير عن سائر بلدان العالم.
إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
المساعدات تشتمل على:
- تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا
- 190 جهاز تنفس اصطناعي
- 319 جهازا مكثفا للأكسجين
- 150 سريرا طبيا
- 50 جهاز مراقبة العلامات الحيوية مع ترولي
- 4 ملايين كمامة طبية
- 500 ألف قفاز طبي
- 9 أجهزة للصدمات الكهربائية
- 180 جهاز قياس للنبض
- 15 منظارا للحنجرة بتقنية الفيديو
- 25 مضخة أدوية وريدية
- 5 أجهزة تخطيط القلب (ECG)
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