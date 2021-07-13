شكرا لقرائتكم خبر اكتشاف نقوش للملك البابلي نابونيد في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتكون الاكتشاف الأثري من نقش على إحدى الصخور البازلتية يجسد الملك البابلي ممسكا بيده الصولجان، وأمامه عدد من الرموز الدينية، إضافة إلى وجود نص مسماري يصل العدد التقريبي لسطوره إلى 26 سطرا، ليعد بذلك أطول نص كتابي يعثر عليه حتى الآن في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الاكتشاف الجديد يخضع للدراسة والتحليل من قبل المتخصصين، على أن يكون الإعلان عن التفاصيل بعد الانتهاء من دراسته وتحليله وربطه بالنتائج السابقة التي تم توثيقها أخيرا في شمال غربي المملكة، وسيضاف هذا الاكتشاف إلى اكتشافات سابقة من نقوش ومسلات حجرية في عدد من المواقع بين تيماء وحائل التي تذكر ملك بابل (نابونيد).
ويمثل موقع الحائط المعروف قديماً باسم (فدك) موقعا مهما في شمال غربي الجزيرة العربية منذ الألف الأول قبل الميلاد وحتى العصر الإسلامي المبكر، حيث وجدت على جنبات جباله مجموعة من الرسوم والنقوش الصخرية والكتابات الإسلامية المبكرة، إضافة إلى احتواء الموقع على مجموعة من القلاع والحصون والأسوار والمنشآت المائية التي تعطي بعدا آخر لأهميتها الحضارية.
كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف نقوش للملك البابلي نابونيد في حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.