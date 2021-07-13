مناقشة آليات تنظيم عشوائيات جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بحضور نائبه بدر بن سلطان، في مقر الإمارة، اجتماعا لمناقشة آليات تنظيم الأحياء العشوائية بجدة. واستمع أمير المنطقة خلال الاجتماع، إلى شرح قدمه أمين جدة صالح التركي، عن الأعمال التي نفذتها الأمانة خلال الفترة الماضية، والخطط المزمع تنفيذها مستقبلا والهادفة إلى تطوير الخدمات والمرافق.



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