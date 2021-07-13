شكرا لقرائتكم خبر مليباري: استراتيجية هيئة الفنون تجسيد لبصمة معمارية مميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف المدير التنفيذي للجمعية السعودية للهندسة المدنية الدكتور مهندس علي مليباري الاستراتيجية التي أطلقتها هيئة فنون العمارة والتصميم بأنها تشكل بصمة معمارية لفن العمارة السعودية، مؤكدا أنها ستضيف خصوصية للتراث العمراني العريق الذي اشتهرت به المملكة.

ورأى مليباري أن تسمية الاستراتيجية باسم «المربع» المستوحى من اسم «قصر المربع» يعكس اهتمام الهيئة بالموروث العمراني، وإيمانها بأن الأساس للإبداع يكون من خلال الانطلاق من الخلفية التراثية المشكلة لهوية المكان.

وأضاف بأن «البرامج الاستراتيجية الستة التي أعلنت عنها الهيئة غطت كل القطاعات المعنية، بما يحول الهيئة في مجملها إلى خلية نحل، تعمل بنشاط دؤوب ليكون ثمرته مزيدا من الإنجاز والعطاء، الذي يخدم رؤية المملكة 2030».