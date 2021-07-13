مليباري: استراتيجية هيئة الفنون تجسيد لبصمة معمارية مميزة

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ورأى مليباري أن تسمية الاستراتيجية باسم «المربع» المستوحى من اسم «قصر المربع» يعكس اهتمام الهيئة بالموروث العمراني، وإيمانها بأن الأساس للإبداع يكون من خلال الانطلاق من الخلفية التراثية المشكلة لهوية المكان.
وأضاف بأن «البرامج الاستراتيجية الستة التي أعلنت عنها الهيئة غطت كل القطاعات المعنية، بما يحول الهيئة في مجملها إلى خلية نحل، تعمل بنشاط دؤوب ليكون ثمرته مزيدا من الإنجاز والعطاء، الذي يخدم رؤية المملكة 2030».
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