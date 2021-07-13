إحالة مسيء لأهالي إحدى المحافظات للنيابة العامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على مواطن ظهر خلال مقطع فيديو يسيء لأهالي إحدى المحافظات وأحالته للنيابة العامة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيانه أمس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله شخص يسيء لأهالي إحدى المحافظات، فقد تمكنت الجهات الأمنية بالمنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل إلى فرع النيابة العامة.



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