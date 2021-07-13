شكرا لقرائتكم خبر افتتاح 13 مسجدا بعد تعقيمها في 5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 157 يوما 1835 مسجدا، مبينة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي خمسة مساجد في المنطقة الشرقية وأربعة بمنطقة القصيم ومسجدان بالرياض ومسجد واحد في كل من منطقتي نجران والباحة.
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