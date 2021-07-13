شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 1295 إصابة جديدة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
إلى ذلك أعلنت الصحة أنها أعطت 20 مليون جرعة من لقاح كورونا عبر أكثر من (587) موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
الحالات الجديدة بحسب المناطق:
الرياض327
مكة المكرمة 383
الشرقية 189
عسير 135
جازان 92
القصيم55
حائل 49
المدينة المنورة 45
نجران39
الباحة26
تبوك24
الحدود الشمالية 23
إجمالي الحالات503,734
المتعافون 484,883
الوفيات 8006
النشطة 10845
الحرجة 1426
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 1295 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.