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تسجيل 1295 إصابة جديدة بكورونا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1295 حالة إصابة جديدة بفيروس ، وشفاء 946 حالة، ووفاة 14 حالة، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

إلى ذلك أعلنت الصحة أنها أعطت 20 مليون جرعة من لقاح كورونا عبر أكثر من (587) موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

الحالات الجديدة بحسب المناطق:

الرياض327

مكة المكرمة 383

الشرقية 189

عسير 135

جازان 92

القصيم55

حائل 49

المدينة المنورة 45

نجران39

الباحة26

تبوك24

الحدود الشمالية 23

إجمالي الحالات503,734

المتعافون 484,883

الوفيات 8006

النشطة 10845

الحرجة 1426

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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