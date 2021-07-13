تسجيل 1295 إصابة جديدة بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1295 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وشفاء 946 حالة، ووفاة 14 حالة، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. إلى ذلك أعلنت الصحة أنها أعطت 20 مليون جرعة من لقاح كورونا عبر أكثر من (587) موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة. الحالات الجديدة بحسب المناطق: الرياض327 مكة المكرمة 383 الشرقية 189 عسير 135 جازان 92 القصيم55 حائل 49 المدينة المنورة 45 نجران39 الباحة26 تبوك24 الحدود الشمالية 23 إجمالي الحالات503,734 المتعافون 484,883 الوفيات 8006 النشطة 10845 الحرجة 1426

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