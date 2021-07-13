توكيل الأضاحي عبر منصة «تبرع»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة التوكيل بأداء شعيرة الأضحية وتجهيزها وتوزيع الثلث على المحتاجين وإيصال الثلثين المتبقيين للمستفيدين وإهدائها لمن يرغب أو التبرع بالأضحية كاملة، من خلال خطوات الكترونية سهلة وميسرة عبر المنصة الوطنية للتبرعات «تبرع»، التي تعد واجهة معتمدة رسميا للصدقات والزكاة والهبات والتبرعات، حيث تأتي هذه الخدمة تحت شعار «نسمي لك عليها». وأوضح وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد الماجد أن الوزارة حريصة على أن تكون المنصة الوطنية للتبرعات الجهة المثلى للربط بين المتبرع والمحتاج من خلال عملية تبرع شفافة تنفذ تحت إشراف وحوكمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث إن من ضمن الخدمات التي تقدمها المنصة خدمة الأضاحي للتسهيل على المضحين، مبينا أن منصة «تبرع» ملتزمة بأن تكون الأضاحي متوافقة مع الأحكام والشروط الواجب توفرها بالأضحية حسبما جاء في الشريعة الإسلامية وبعيدة عن الغش التجاري والمواشي المتضررة.



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