شكرا لقرائتكم خبر 10 آلاف زيارة توعوية للوقاية من كورونا بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت صحة الشرقية 10 آلاف زيارة توعوية بهدف رفع الوعي المجتمعي للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، شملت منشآت تجارية متنوعة من المقاهي والمطاعم والمساجد والمنشآت الصحية والأماكن العامة والصالات الرياضية النسائية والرجالية وصالونات التزيين النسائية في «الدمام، الخبر، الجبيل، الظهران، القطيف».

وتضمنت الزيارات توزيع عدد من المنشورات التوعوية المتنوعة التي تشمل أرقام البلاغات، والتأكيد على مسافات التباعد، وضرورة تعقيم اليدين، والحث على أخذ خطوة اللقاح لزيادة المناعة المجتمعية، والبروتكولات، وذلك بعدة لغات لتثقيف جميع الجنسيات.

وأطلقت الصحة مبادراتها التوعوية بمنتجات مختلفة عبر وسائل التواصل والمنصات الإعلامية والرسائل النصية وشاشات الطرق وشبكات تلفزيون الأسواق المركزية، كما وظفت جهود طاقم الصحة العامة والمتطوعين التابعين لها والجهات المشاركة من كل وسائل الإعلام والإعلان المرئية والمسموعة والمقروءة وجميع وسائل التواصل الاجتماعي والمجمعات التجارية بهدف تنفيذ الحملات والبرامج التوعوية، إضافة إلى التنسيق مع 45 جهة حكومية بالتعاون مع إمارة المنطقة والأمانة، و30 جهة قطاع خاص، وعدد من الجمعيات، و30 جهة إعلامية بنشر منتجات توعوية متنوعة تنصح بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، والتسجيل عبر تطبيق «صحتي» لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة.