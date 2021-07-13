شكرا لقرائتكم خبر مستشفيات الصحة الأقل حصولا على اعتماد «سباهي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما حصلت 66% من مستشفيات القطاع الخاص على اعتماد المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، كانت نسبة مستشفيات وزارة الصحة التي حصلت عليه 73 مستشفى وتمثل 25% من إجمالي مستشفيات الوزارة البالغ عددها 287 مستشفى، فيما كانت النسبة الأعلى من الحصول على الاعتماد هي من نصيب مستشفيات القطاعات الحكومية الأخرى كالتخصصية والعسكرية ومن في حكمها بنسبة 70% من إجمالي المستشفيات التابعة لها وعددها 50 مستشفى.

وفي هذا السياق قال الباحث والمدرب في سلامة المرضى سلطان المطيري لـ»مكة» إن منظمات اعتماد المنشآت الصحية في العالم لديها معايير لضمان تقديم رعاية صحية للمرضى تتماشى مع تطبيقات الجودة ومظاهر سلامة المرضى وتراعي حقوق المرضى وعائلاتهم.

وانبثقت فكرة الاعتماد في عدد من الدول مثل أمريكا وكندا حيث جرى تأسيس منظمات للاعتماد، ومن الأمثلة على أشهر منظمات الاعتماد الهيئة المشتركة العالمية في أمريكا ومجلس الاعنماد الكندي. وتستخدم منظمات الاعتماد عددا من الأدوات أثناء تقييم المنشأة الصحية وذلك للتحقق من أن المنشأة الصحية استوفت المعايير الخاصة للحصول على شهادة الاعتماد، وهذه الأدوات تشمل مراجعة ملفات المرضى ومراجعة ملفات الموظفين وملاحظة الممارسين الصحيين أثناء تقديم إجراءات الرعاية الصحية وملاحظة بيئة العمل وتوجيه الأسئلة للممارسين الصحيين لمعرفة إلمامهم بسياسات وإجراءات الرعاية الصحية.

وأضاف المطيري أنه في حال إخفاق المنشآت الصحية في تحقيق متطلبات معايبر منظمات الاعتماد فإنها بالتالي لن تحصل على شهادة الاعتماد، حيث لكل منظمة آلية ونسبة معينة للحصول على الشهادة وهذا هو سبب عدم حصول المنشآت الصحية على الاعتماد.

وفي المملكة فإن الحكومة مهتمة بصحة المواطن والمقيم، لهذا فقد خضع عدد من المنشآت الصحية لتقيبم من منظمات اعتماد، وحصل عدد منها على شهادات الاعتماد، بينما تلك التي لم تحصل عليها تجد الاهتمام والدعم من المسؤولين للحصول عليها.

المصدر: وزارة الصحة 2020

إجمالي عدد أسرة المستشفيات بالمملكة

2020 - 78,596

2019 - 76,988

أسرة مستشفيات وزارة الصحة

45,180

44,665

أسرة مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى

13,898

13,177

أسرة مستشفيات القطاع الخاص

19,427

19,146

عدد مراكز الرعاية الأولية بوزارة الصحة

2,257

2,261

إجمالي المستشفيات بالمملكة لعام 2020

مستشفيات وزارة الصحة 287‪

مستشفيات وزارة الصحة المعتمدة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية 73

مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى (العسكرية، التخصصية، التعليمية وما في حكمها) 50

مستشفيات الجهات المعتمدة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية 35

مستشفيات القطاع الخاص المعتمدة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية 110

مستشفيات القطاع الخاص 167