مستشفيات الصحة الأقل حصولا على اعتماد «سباهي»

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وفي هذا السياق قال الباحث والمدرب في سلامة المرضى سلطان المطيري لـ»مكة» إن منظمات اعتماد المنشآت الصحية في العالم لديها معايير لضمان تقديم رعاية صحية للمرضى تتماشى مع تطبيقات الجودة ومظاهر سلامة المرضى وتراعي حقوق المرضى وعائلاتهم.
وانبثقت فكرة الاعتماد في عدد من الدول مثل أمريكا وكندا حيث جرى تأسيس منظمات للاعتماد، ومن الأمثلة على أشهر منظمات الاعتماد الهيئة المشتركة العالمية في أمريكا ومجلس الاعنماد الكندي. وتستخدم منظمات الاعتماد عددا من الأدوات أثناء تقييم المنشأة الصحية وذلك للتحقق من أن المنشأة الصحية استوفت المعايير الخاصة للحصول على شهادة الاعتماد، وهذه الأدوات تشمل مراجعة ملفات المرضى ومراجعة ملفات الموظفين وملاحظة الممارسين الصحيين أثناء تقديم إجراءات الرعاية الصحية وملاحظة بيئة العمل وتوجيه الأسئلة للممارسين الصحيين لمعرفة إلمامهم بسياسات وإجراءات الرعاية الصحية.
وأضاف المطيري أنه في حال إخفاق المنشآت الصحية في تحقيق متطلبات معايبر منظمات الاعتماد فإنها بالتالي لن تحصل على شهادة الاعتماد، حيث لكل منظمة آلية ونسبة معينة للحصول على الشهادة وهذا هو سبب عدم حصول المنشآت الصحية على الاعتماد.
وفي المملكة فإن الحكومة مهتمة بصحة المواطن والمقيم، لهذا فقد خضع عدد من المنشآت الصحية لتقيبم من منظمات اعتماد، وحصل عدد منها على شهادات الاعتماد، بينما تلك التي لم تحصل عليها تجد الاهتمام والدعم من المسؤولين للحصول عليها.
المصدر: وزارة الصحة 2020
إجمالي عدد أسرة المستشفيات بالمملكة
2020 - 78,596
2019 - 76,988
أسرة مستشفيات وزارة الصحة
45,180
44,665
أسرة مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى
13,898
13,177
أسرة مستشفيات القطاع الخاص
19,427
19,146
عدد مراكز الرعاية الأولية بوزارة الصحة
2,257
2,261
إجمالي المستشفيات بالمملكة لعام 2020
مستشفيات وزارة الصحة 287
مستشفيات وزارة الصحة المعتمدة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية 73
مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى (العسكرية، التخصصية، التعليمية وما في حكمها) 50
مستشفيات الجهات المعتمدة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية 35
مستشفيات القطاع الخاص المعتمدة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية 110
مستشفيات القطاع الخاص 167
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