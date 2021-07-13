، سقوط قتلى وجرحى حوثيين في مواجهات متفرّقة مع الجيش اليمني في مأرب ،

محمد بن مسعود - الدمام - مقاتلات التحالف تستهدف تجمعات الميليشيا في جبل مراد

قُتل وُجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، بنيران الجيش الوطني اليمني في جبهات أطراف محافظة مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا الإرهابية في جبهة الكسارة، وهاجمتها وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.

وأضاف: قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة تسلل لعناصر من الميليشيا، في الجبهات الشمالية الغربية للمحافظة، وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر.

على الصعيد نفسه قصفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات الميليشيا في جبهة جبل مراد في الأطراف الجنوبية للمحافظة، وكبّدتها خسائر في العدد والعدة.

في موازاة ذلك استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بعدة غارات جوية، تعزيزات للميليشيا في مواقع متفرقة بأطراف المحافظة؛ مما أسفر عن تدمير آليات قتالية وعربات تابعة لها.