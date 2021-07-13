، حساب "الشؤون الإسلامية" بـ"تويتر" يحقق أكثر من 37 مليون مشاهدة لأخبار وفعاليات متنوعة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حقق حساب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" (37,547,281) مشاهدة منذ شهر محرم وحتى نهاية شوال الماضي من العام الهجري 1442هـ، كما بلغ عدد زيارات الملف الشخصي للحساب قرابة الثلاثة ملايين زيارة؛ تزامناً مع الجهود التي تقدمها الوزارة في ضوء رسالتها السامية عبر تسخير التقنية الحديثة لإطلاع مختلف شرائح المجتمع عن الجهود المقدمة مواكبة لرؤية المملكة 2030.
وتنوعت تغريدات حساب وزارة الشؤون الإسلامية ما بين المساهمة في توعية المجتمع من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإبراز البرامج الدعوية التي نظمتها الوزارة عبر فروعها بجميع مناطق المملكة، وذلك في إطار الجهود التي تقدمها لخدمة بيوت الله والعناية بها، ونشر الدعوة والمنهج الوسطي والاعتدال، وإصدار حزمة من القرارات التنظيمية لعامة منسوبي المساجد، وحماية مرتاديها من فيروس كورونا، ونشر التقارير اليومية عن إعادة فتح المساجد وتهيئتها وتعقيمها.
يشار إلى أن حساب وزارة الشؤون الإسلامية بمنصة "تويتر" تم تدشينه منذ تولي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ليكون حلقة وصل ما بين المستفيد من خدمات الوزارة ونشر جميع الفعاليات والإرشادات التوعوية التي تقدمها الوزارة تحقيقاً لرسالتها السامية عبر استخدام التقنية الحديثة ومواكبة رؤية المملكة 2030.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 08:19 PM
دشنه "آل الشيخ" تحقيقاً للتواصل مع مختلف شرائح المجتمعحساب "الشؤون الإسلامية" بـ"تويتر" يحقق أكثر من 37 مليون مشاهدة لأخبار وفعاليات متنوعة
حقق حساب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" (37,547,281) مشاهدة منذ شهر محرم وحتى نهاية شوال الماضي من العام الهجري 1442هـ، كما بلغ عدد زيارات الملف الشخصي للحساب قرابة الثلاثة ملايين زيارة؛ تزامناً مع الجهود التي تقدمها الوزارة في ضوء رسالتها السامية عبر تسخير التقنية الحديثة لإطلاع مختلف شرائح المجتمع عن الجهود المقدمة مواكبة لرؤية المملكة 2030.
وتنوعت تغريدات حساب وزارة الشؤون الإسلامية ما بين المساهمة في توعية المجتمع من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإبراز البرامج الدعوية التي نظمتها الوزارة عبر فروعها بجميع مناطق المملكة، وذلك في إطار الجهود التي تقدمها لخدمة بيوت الله والعناية بها، ونشر الدعوة والمنهج الوسطي والاعتدال، وإصدار حزمة من القرارات التنظيمية لعامة منسوبي المساجد، وحماية مرتاديها من فيروس كورونا، ونشر التقارير اليومية عن إعادة فتح المساجد وتهيئتها وتعقيمها.
يشار إلى أن حساب وزارة الشؤون الإسلامية بمنصة "تويتر" تم تدشينه منذ تولي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ليكون حلقة وصل ما بين المستفيد من خدمات الوزارة ونشر جميع الفعاليات والإرشادات التوعوية التي تقدمها الوزارة تحقيقاً لرسالتها السامية عبر استخدام التقنية الحديثة ومواكبة رؤية المملكة 2030.
، حساب "الشؤون الإسلامية" بـ"تويتر" يحقق أكثر من 37 مليون مشاهدة لأخبار وفعاليات متنوعة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حساب "الشؤون الإسلامية" بـ"تويتر" يحقق أكثر من 37 مليون مشاهدة لأخبار وفعاليات متنوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.