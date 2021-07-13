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يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو بداية من الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري.
وتشارك السعودية بـ33 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 منتخبات كأكبر بعثة رياضية من حيث عدد الألعاب في تاريخ مشاركات المملكة بدورات الألعاب الأولمبية.
ويتقدم المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم المشاركة الخضراء في أكبر تظاهرة رياضية على مستوى العالم، فيما يشارك منتخب كرة الطاولة بواسطة اللاعب علي الخضراوي، والسباح يوسف بوعريش في السباحة، والتجديف بحسين علي رضا، والرامي سعيد المطيري في الرماية، وطارق حامدي (75 كجم) في الكاراتيه، وسليمان حماد (73 كجم) وتهاني القحطاني (78 كجم) في الجودو، والربّاع محمود آل حميد (72 كجم) وسراج آل سليم (61كجم) في رفع الأثقال، وفي ألعاب القوى سيتواجد العداء مازن الياسين في سباق 400م، والعداءة ياسمين الدباغ في سباق 100م.
يذكر أن المملكة شاركت في دورة الألعاب الأولمبية ميونخ 1972م بـ9 لاعبين، ومونتريال 1976م بـ12 لاعباً، ولوس إنجلوس 1984م بعدد 40 لاعباً، و14 لاعباً في أولمبياد سيئول 1988م، و9 لاعبين في برشلونة 1992م، و30 لاعباً في أتلاتنا 1996م، و12 لاعباً في سيدني 2000، و15 لاعباً في أثينا 2004م، و14 لاعباً في بكين 2008م، و17 لاعباً ولاعبة في لندن 2012م، و11 لاعباً ولاعبة في ريو دي جانيرو 2016م.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 08:17 PM
بمشاركة 33 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 ألعاب" الفيصل " يرأس الوفد السعودي في أولمبياد طوكيو 2020
يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو بداية من الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري.
وتشارك السعودية بـ33 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 منتخبات كأكبر بعثة رياضية من حيث عدد الألعاب في تاريخ مشاركات المملكة بدورات الألعاب الأولمبية.
ويتقدم المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم المشاركة الخضراء في أكبر تظاهرة رياضية على مستوى العالم، فيما يشارك منتخب كرة الطاولة بواسطة اللاعب علي الخضراوي، والسباح يوسف بوعريش في السباحة، والتجديف بحسين علي رضا، والرامي سعيد المطيري في الرماية، وطارق حامدي (75 كجم) في الكاراتيه، وسليمان حماد (73 كجم) وتهاني القحطاني (78 كجم) في الجودو، والربّاع محمود آل حميد (72 كجم) وسراج آل سليم (61كجم) في رفع الأثقال، وفي ألعاب القوى سيتواجد العداء مازن الياسين في سباق 400م، والعداءة ياسمين الدباغ في سباق 100م.
يذكر أن المملكة شاركت في دورة الألعاب الأولمبية ميونخ 1972م بـ9 لاعبين، ومونتريال 1976م بـ12 لاعباً، ولوس إنجلوس 1984م بعدد 40 لاعباً، و14 لاعباً في أولمبياد سيئول 1988م، و9 لاعبين في برشلونة 1992م، و30 لاعباً في أتلاتنا 1996م، و12 لاعباً في سيدني 2000، و15 لاعباً في أثينا 2004م، و14 لاعباً في بكين 2008م، و17 لاعباً ولاعبة في لندن 2012م، و11 لاعباً ولاعبة في ريو دي جانيرو 2016م.
، " الفيصل " يرأس الوفد السعودي في أولمبياد طوكيو 2020 ،
المصدر : الخليج 365
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