شكرا لمتابعة خبر عن العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

علق الخبير العقاري عبدالحميد العمري على إعلان برنامج الأراضي البيضاء عن الانتهاء من تطوير 5 أراض من قبل ملاكها في الدمام.

وقال عبدالحميد العمري:" بإضافة مساحة هذه الأراضي المطورة لما سبق تطويره بالدمام، يصبح المجموع 3.66 مليون متر مربع (3.2% فقط من إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم بالدمام) بالنسبة للمجموع الكلي لما تم تطويره (الرياض، مكة، جدة، الدمام) يصبح 13.8 مليون متر مربع (3.2% فقط من إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم)".

وأوضح:"طوال 1567 يوم منذ إصدار أول أوامر بالسداد في مدينة الرياض بتاريخ 29 مارس 2017 حتى تاريخه، سواءً على مستوى ما تم تطويره أو كمتحصلات رسوم، وما قابلها من ارتفاعات قياسية للأسعار خلال 2019-2021 على الأهمية القصوى لتنفيذ بقية المراحل (2و3).

وكان برنامج الأراضي البيضاء أعلن عن الانتهاء من تطوير خمسة أراضٍ خاضعة للرسوم من قِبل ملاكها في الدمام بمساحة إجمالية للأراضي المطورة تجاوزت 114 ألف م2، وذلك في إطار استهداف البرنامج دعم العرض والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن، حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المُطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق المُعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2017 والبدء في إصدار أوامر السداد (الفوترة).