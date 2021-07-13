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رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أيمن غلام، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج.

وأشار إلى احتمالية تكون السحب الركامية الممطرة مع وجود أمطار في اليوم التاسع من ذي الحجة أي يوم الوقوف بعرفة وتمتد إلى يوم العيد ويوم التشريق.

وأوضح أن الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة، لافتا إلى أن أمطار الحمل الحراري تأتي فجائية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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