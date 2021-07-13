شكرا لمتابعة خبر عن رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أيمن غلام، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج.

وأشار إلى احتمالية تكون السحب الركامية الممطرة مع وجود أمطار في اليوم التاسع من ذي الحجة أي يوم الوقوف بعرفة وتمتد إلى يوم العيد ويوم التشريق.

وأوضح أن الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة، لافتا إلى أن أمطار الحمل الحراري تأتي فجائية.