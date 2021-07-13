شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس خلال الفترة التي تبدأ من الخميس حتى الإثنين " 5- 1442/12/9هـ الموافق 15- 2021/7/19م ".

وأشار مركز الأرصاد إلى هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، موضحا:"تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة تصحب غالبا بزخات من البرد و تيارات هابطة نشطة السرعة، قد تصل سرعة الرياح معها إلى 55 كم/س أو أكثر وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

حيث يتوقع أن يبدأ تأثيرها من يوم الخميس إلى الإثنين، بأمطار من متوسطة إل غزيرة قد تؤدي إلى تشكل السيول على مناطق: عسير، أبها، خميس مشيط، محايل، المجاردة، رجال ألمع، بارق تنومة، النماص، بلقرن،الحرجة، سراة عبيدة، بيشة، البرق، جازان، بيش، أبو عريش، الطوال، صامطة، فرسان، فيفا ، العارضة، الداير، هروب، الخوبة، الحقو، نجران، حبونا، بدر الجنوب، شرورة".

وقد يمتد تأثير الأمطار من يوم الجمعة إلى الإثنين لتكون متوسطة في مجملها على الأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض والأفلاج ووادي الدواسر وليلى والشرقية والأحساء وحرض.