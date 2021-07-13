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الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد  عن توقعاته لحالة الطقس خلال الفترة التي تبدأ من الخميس حتى الإثنين " 5- 1442/12/9هـ الموافق 15- 2021/7/19م ".

وأشار مركز الأرصاد إلى هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، موضحا:"تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة تصحب غالبا بزخات من البرد و تيارات هابطة نشطة السرعة، قد تصل سرعة الرياح معها إلى 55 كم/س أو أكثر وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

حيث يتوقع أن يبدأ تأثيرها من يوم الخميس إلى الإثنين، بأمطار من متوسطة إل  غزيرة قد تؤدي إلى تشكل السيول على مناطق: عسير، أبها، خميس مشيط، محايل، المجاردة، رجال ألمع، بارق تنومة، النماص، بلقرن،الحرجة، سراة عبيدة، بيشة، البرق، جازان، بيش، أبو عريش، الطوال، صامطة، فرسان، فيفا ، العارضة، الداير، هروب، الخوبة، الحقو، نجران، حبونا، بدر الجنوب، شرورة".

وقد يمتد تأثير الأمطار من يوم الجمعة إلى الإثنين لتكون متوسطة في مجملها على الأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض والأفلاج ووادي الدواسر وليلى والشرقية والأحساء وحرض.

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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