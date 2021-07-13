شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. " الصحة " : نستهدف تطعيم نصف مليون شخص يوميًا بلقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الأولية، خالد العبد الكريم، أن الوزارة تستهدف تطعيم نصف مليون شخص يوميًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد.

ولفت إلى أن الوصول للمناعة المجتمعية يتطلب تطعيم 70% من أفراد المجتمع ضد كورونا، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

وأضاف أن الوصول لهذه المناعة يتوقف على مدى توافر اللقاحات، وتنفيذ خطة التطعيم، ومدى إقبال الناس عليها، داعيا الجميع إلى تلقي لقاح كورونا حتى نتمكن من العودة للحياة الطبيعية.

ونوه بأن وضع فيروس كورونا في المملكة مستقر، كما لم تشهد أي موجات قوية للجائحة، وذلك بفضل القرارات العلمية المدروسة التي اتخذتها المملكة.

يذكر أن الوزارة قد كشفت في وقت سابق عن إعطاء أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن، عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.