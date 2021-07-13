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«دوريات سرية» لتعزيز العمل الأمني والمروري خلال موسم الحج

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت قوات أمن الحج، اليوم الثلاثاء، عن استحداث قوة دوريات سرِّية لتعزيز العمل الأمني والمروري في موسم الحج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الصحفي الأول لقيادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام ١٤٤٢ هـ، بحضور قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد بن عبد الرحمن الطويان، وقائد قوات الجوازات، اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وقائد قوات الجوازات بالحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع.

وقال مساعد قائد قوات أمن الحج، لأمن الطرق اللواء عبد العزيز بن زيد المسعد، إن 10 مراكز للضبط الأمني توجد في جميع محاور العاصمة المقدسة، وسنتكفل بفرض طوق أمني حول منطقة المشاعر.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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