وزير النقل: الخطوط الحديدية خيار إستراتيجي للتحرك بين المدن

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عودة محطة جدة المركزية التابعة لشبكة قطار الحرمين السريع لاستقبال المسافرين مجددًا ابتداء من اليوم؛ حيث انطلقت رحلات قطار الحرمين السريع من وإلى المحطة بعد انتهاء أعمال الإصلاحات اللازمة لعودة الخدمة، مشيرًا إلى أن التنقل عبر الخطوط الحديدية خيار استراتيجي موثوق للتنقل بين المدن.

وقال وزير النقل: «إن افتتاح محطة جدة المركزية يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للنقل والخدمات اللوجيستية؛ حيث يحقق النقل عبر الخطوط الحديدية أحد أهم الأهداف الرئيسة للإستراتيجية وعلى رأسها التوسع في عمليات نقل الركاب لتوفير خيارات وحلول جديدة ومتطورة وذات موثوقية وكفاءة وبما يعزز من معدلات السلامة المرورية بشكل عام، كما سيؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون من وسائل النقل الأخرى عبر توفير خيارات جديدة ذات جودة للتنقل، والسفر براحة بين المدن».

وأكد أن قطاع الخطوط الحديدية بعد اكتمال عمليات تنظيمه ليكون تحت مظلة الخطوط الحديدية السعودية «سار» سيسـهم فـي رفع الكفاءة والمرونـة ويعـزز مـن الاستثمار الأمثل للمـوارد بما ينعكس إيجابيا عـلى الخدمات المقدمة.

وبيّن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أن الموعد المحدد لإعادة تشغيل المحطة سيكون بداية شهر ذي الحجة، مبينًا أن جميع عمليات الإصلاح وتكلفتها ستكون مسؤولية المقاول المعني بتنفيذ المشروع.

ويعدّ قطار الحرمين عالي السرعة -الذي يربط مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية- أول استخدام لتقنية القطار عالي السرعة في الشرق الأوسط وضمن أسرع عشر قطارات للركاب في العالم بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر بالساعة، فيما يسهم تشغيل محطة جدة المركزية ضمن شبكة قطار الحرمين السريع برفع القدرة التشغيلية للقطار، مما يلبي احتياجات العملاء عبر محطتي مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومحطة جدة المركزية، ويتيح إعادة تشغيل محطة جدة المركزية زيادة عدد الرحلات المسيرة حتى الـ54 رحلة في اليوم.

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