اللواء الطويان: أمن الحجاج خط أحمر.. ولن نسمح بالعبث به

الرياض - محمد عبدالله - قال قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد بن عبد الرحمن الطويان، إن أمن المملكة بصفة عامة والحجاج بصفة خاصة وسلامتهم خط أحمر ولن يُسمح لأي أحد العبث بأمنهم.

وتابع «الطويان»: إن لدينا قوات أمنية مدربة من القطاعات كافة ولن يسمح لكائن من يكون بالعبث بأمن الحجاج أو أمن البلد، والقوات موجودة ومنتشرة بالمواقع كافة سواء في مكة المكرمة أو بقية مناطق ممكلتنا ولدينا من الإمكانات ما يساعدنا على الحفاظ على أمن بلدنا.

وأكد أن دخول منطقة الحرم أو المشاعر المقدسة لن يسمح به إطلاقًا إلا لمن صدر له تصريح حج نظامي من وزارة الحج والعمرة، أو تصريح إلكتروني صادر من وزارة الداخلية إذا كان وجوده ضروري لخدمة الحجاج، ونوه إلى وجود طوق أمني بالمشاعر المقدسة والحرم الشريف، حاثًا المواطنين والمقيمين على التعاون بهذا الشأن.

واستكمل: إن استقبال جميع الحجاج سيكون في 4 مواقع تشمل؛ «طريق مكة – جدة، النوارية، الشرائع، الهدا»، وجميع المواقع ستكون بمواقف السيارات الصغيرة، وهناك باركود سيتم توزيعه بهذا الشأن.

وبشأن القادمين عن طريق القطار قال «الطويان»: إنهم سيتم نقلهم إلى أقرب موقع لهم عبر الحافلات على طريق مكة جدة السريع، أما الحجاج من داخل مكة، فلن يسمح لأي شخص منهم بالاتجاه للحرم مباشرة ويتجه إلى أقرب موقع حسب رغبته أو موقع سكنه وسيتم استقباله بالحافلات، لأنه لن يسمح للاتجاه للحرم بشكل فردي ومن يتم ضبطه تطبق بحقه الإجراءات النظامية.