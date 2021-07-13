استقبال ضيوف الرحمن في 4 مواقع.. و«أمن الحج»: تمهيدًا لفرزهم

الرياض - محمد عبدالله - أكدت قوات أمن الحج، اليوم الثلاثاء، استقبال الحجاج في 4 مواقع؛ تمهيدًا لفرزهم ثم نقلهم للحرم، فضلًا عن تشكيل فرق ميدانية لكشف هويات المنومين في المستشفيات والتائهين في المشاعر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الصحفي الأول لقيادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام ١٤٤٢ هـ، بحضور قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد بن عبد الرحمن الطويان، وقائد قوات الجوازات، اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وقائد قوات الجوازات بالحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع.

وقال مساعد قائد قوات أمن الحج، لأمن الطرق اللواء عبد العزيز بن زيد المسعد، إن 10 مراكز للضبط الأمني توجد في جميع محاور العاصمة المقدسة، وسنتكفل بفرض طوق أمني حول منطقة المشاعر.