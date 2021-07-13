وزارة الموارد البشرية تعلن موعد توطين الأنشطة والمهن العقارية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد تطبيق قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية والفرص الوظيفية التي يوفرها، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقه 24/2/1443هـ، مؤكدة أنه سيوفر أكثر من 11 ألف وظيفة.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، قد أعلن في وقت سابق، مزايا برنامج توطين المهن العقارية الذي أطلقه بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار.

ونشر صندوق «هدف»، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «إنفوجرافا» مصحوبًا بتغريدة جاء فيها «الهيئة العامة للعقار وهدف يطلقان برنامجاً لتوظيف أكثر من 11 ألف باحث عن عمل في القطاع العقاري».

وأشار صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، إلى أن برنامج توطين مهن القطاع العقاري، يهدف إلى رفع كفاءة الرأس المال البشري وتدريب وتوظيف 11200 باحث وباحثة عن عمل من الراغبين بالعمل في القطاع العقاري، ودعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في الأنشطة الحيوية في القطاع الخاص، ورفع مهارات الباحثين عن عمل، وتمكينهم من فرص العمل ودعم استقرارهم الوظيفي.

ويأتي البرنامج، ضمن الاتفاقية التي أبرمتها الهيئة العامة للعقار مع صندوق تنمية الموارد البشرية، التي نصت على إعداد المعهد العقاري السعودي الحقائب التدريبية وتنفيذ البرامج التدريبية التالية: مدير عقار مشترك، ومدير مرافق، ووساطة عقارية، وإخصائي تسويق.

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