«أمن الحج»: 10 آلاف ريال غرامة والسجن 15 يومًا لناقلي «المخالفين»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت قوات أمن الحج، اليوم الثلاثاء، أن من يقمْ بنقل أي مخالف، سيتم القبض عليه وتغريمه 10 آلاف ريال وسجنه 15 يومًا ومصادرة وسيلة النقل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الصحفي الأول لقيادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام ١٤٤٢ هـ، بحضور قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد بن عبد الرحمن الطويان، وقائد قوات الجوازات، اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وقائد قوات الجوازات بالحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع.

وقال قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبد الرحمن الطويان، إنه لن يسمح إطلاقًا بالدخول إلي المشاعر المقدسة أو المسجد الحرام الشريف إلا للمصرح لهم، مشيرًا إلى إنَّ من يخالف الإجراءات ستطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها.