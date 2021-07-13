قوات أمن الحج تعلن مواقع استقبال ضيوف الرحمن خلال الموسم الجديد

الرياض - محمد عبدالله - قال قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد بن عبد الرحمن الطويان، إن دخول منطقة الحرم أو المشاعر المقدسة لن يسمح به إطلاقًا إلا لمن صدر له تصريح حج نظامي من وزارة الحج والعمرة، أو تصريح إلكتروني صادر من وزارة الداخلية إذا كان وجوده ضروري لخدمة الحجاج.

واستكمل «الطويان»، يوجد طوق أمني بالمشاعر المقدسة والحرم الشريف، حاثًا المواطنين والمقيمين على التعاون بهذا الشأن.

وتابع: إن استقبال جميع الحجاج سيكون في 4 مواقع تشمل؛ «طريق مكة – جدة، النوارية، الشرائع، الهدا»، وجميع المواقع ستكون بمواقف السيارات الصغيرة، وهناك باركود سيتم توزيعه بهذا الشأن.

وبشأن القادمين عن طريق القطار قال «الطويان»: إنهم سيتم نقلهم إلى أقرب موقع لهم عبر الحافلات على طريق مكة جدة السريع، أما الحجاج من داخل مكة، فلن يسمح لأي شخص منهم بالاتجاه للحرم مباشرة ويتجه إلى أقرب موقع حسب رغبته أو موقع سكنه وسيتم استقباله بالحافلات، لأنه لن يسمح للاتجاه للحرم بشكل فردي ومن يتم ضبطه تطبق بحقه الإجراءات النظامية.