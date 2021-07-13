بعد توقف دام 8 أشهر .. انطلاق أولى رحلات قطار الحرمين من جدة

انطلقت أولى رحلات قطار الحرمين السريع، من محطة جدة المركزية بعد استئناف تشغليها، وسط متابعة الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك.

وذكر الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك، أن المحطة عادت في وقت قياسي، نحو 8 أشهر تقريباً من بدء الأعمال، وأصبحت جاهزة الآن لاستقبال وتوديع وخدمة المسافرين. ونوه إلى أن خطة العمل المجدولة لهذا اليوم، تتضمن عددا من الرحلات لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بحسب الطلب والإقبال، وستتم زيادة عدد الرحلات تدريجيا.

من جانبه، ذكر مدير مشروع محطة قطار الحرمين السريع المركزية المهندس محمد المرواني، أن «محطة قطار الحرمين المركزية، تخضع لأنظمة السلامة المعنية وهي مصممة بأعلى التصاميم المعتمدة، من المعايير العالمية للأمن والسلامة، وحرصنا في إعادة إعمار المحطة على تلافي الأخطاء السابقة ومحاولة تحسين الجودة».

ويعد قطار الحرمين أسرع قطار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتكون من 35 قطارا، وكل قطار يحتوي على 13 عربة، وتبلغ سعة كل قطار 417 مقعدًا، وله خمس محطات: محطتان في مكة والمدينة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومحطة في حي السليمانية بجدة، وتعد الأكبر من حيث المساحة.

ويربط قطار الحرمين بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورا بمحافظة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطول 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويًّا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/‏ ساعة، وتكلفة إجمالية بلغت 63 مليار ريال سعودي.